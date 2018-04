Warnstreik: Hier erfahren Sie, wo es Probleme gibt

Kitas, Busse, Müllabfuhr – mehrere hundert Beschäftigte des öffentlichen Dienstes legen am Donnerstag in Braunschweig ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi hat einen großflächigen Warnstreik angekündigt. Warum wird gestreikt? Grund sind die stockenden Tarifverhandlungen. Die Beschäftigten wollen vor der nächsten Verhandlungsrunde am 15./16. April ein deutliches...