Salzsäure-Alarm in Völkenrode: Der Bewohner (31) eines Reihenhauses meldete am Montag um 21.05 Uhr über Notruf, dass in seinem Keller ein Behälter mit Salzsäure umgefallen und dadurch etwa ein Liter der Flüssigkeit ausgetreten sei. Die ausgelaufene Flüssigkeit...