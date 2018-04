Drogenhändlerin von Polizei gefasst

Beamte des Fachkommissariats für Drogendelikte haben am Donnerstag letzter Woche eine mutmaßliche Drogenhändlerin festgenommen.Nach Ermittlungen stand die 22-Jährige im Verdacht, verschiedene Drogenarten auch an Jugendliche verkauft zu haben. Am vergangenen Donnerstag durchsuchten die Polizisten...