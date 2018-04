Das B 58 soll größer und schöner werden

Das Jugendzentrum B 58 bietet alles, wovon Jugendliche träumen: Proberäume für Bands samt Tonstudio, regelmäßig Konzerte und Partys, einen Boulderraum, Werkräume zum kreativen Gestalten, einen großen Naturgarten samt Backhaus zum Bolzen und Zelten. Doch das B 58 ist in die Jahre gekommen. Seit den 60erm wird die ehemalige Konservenfabrik am Bültenweg für Jugendarbeit genutzt – und in all’ den Jahren...