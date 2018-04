Polizei sucht gewalttätigen Fahrradfahrer

Die Polizei benötigt Hinweise auf einen 20-25 Jahre alten Fahrradfahrer mit schwarzen Haaren, der am vergangenen Mittwoch eine Frau verletzte. Die 49-Jährige war am Mittwochabend mit einer Begleiterin (58) auf dem Fußweg der Glogaustraße unterwegs gewesen. In Höhe Waldenburgstraße kam ihnen der etwa 1,80 Meter große Radfahrer entgegen und streifte die Jüngere im Vorbeifahren am Ärmel.

Nachdem sie ihn darauf hingewiesen hatte, dass es ein Fußweg sei, kam der mit Jeans und weißem Hemd bekleidete Mann zurück und versetzte der Frau einen Schlag an den Hals. Als das Opfer nun die Polizei verständigen wollte, stieß der Unbekannte sein Fahrrad mehrfach gegen die Beine der Frau, so dass sie gegen ein geparktes Fahrzeug fiel. Ein Zeuge (53), der die Situation bemerkt hatte, versuchte den aufgebrachten Mann ohne Erfolg zu beruhigen. Der Beschuldigte flüchtete mit seinem weißen Mountainbike. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Süd unter Tel: (05 31) 476-35 15 entgegen.