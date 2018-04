Ladendieb zieht Messer gegen Ladendetektiv

Ein bislang unbekannter Täter zog am Montagnachmittag nach einem Ladendiebstahl ein Messer gegenüber einem Ladendetektiv, der ihn verfolgte. Nach Polizeiangaben hatten zwei Männer zuvor in einem Kaufhaus in der Schuhstraße Diebesgut im Wert von mehr als 1000 Euro in einer Sporttasche deponiert. Der erste Täter entfernte sich unbehelligt ohne Diebesgut. Der zweite verließ das Bekleidungsgeschäft mit der Tasche. Als er in der Fußgängerzone vom Ladendetektiv angesprochen wurde, zog er ein Messer und stach in Richtung des 18-Jährigen, verfehlte ihn jedoch. Anschließend schleuderte er die Tasche mit dem Diebesgut in Richtung des Ladendetektivs und flüchtete. Die sofort eingeleitete Fahndung im Innenstadtbereich verlief negativ. Gegen die beiden bislang unbekannten Männer wird nun wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls bzw. wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder