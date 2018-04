Einbrecher steigen zweimal in eine Grundschule ein

Zwei Einbrüche an einem Wochenende ereigneten sich in der Grundschule Ilmenaustraße. Dort wurde zwei Laptops und ein Tablet gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Foto: Archiv / Kleinschmidt

Gleich zweimal ist am vergangenen Wochenende in die Grundschule an der Ilmenaustraße eingebrochen worden, berichtet die Polizei am Dienstag.

Zunächst war einem Nachbarn (67) am Sonntagvormittag ein offen stehendes Fenster an der Grundschule aufgefallen. Die gerufene Konrektorin der Schule stellte in den Räumen danach den Einbruch fest. Unbekannte Täter hatten sich durch die Fenster von zwei Klassenräumen Zutritt verschafft. Dort durchsuchten sie zielgerichtet die Lehrerschreibtische. Ob sie etwas erbeuteten, stand bei der Einbruchsaufnahme noch nicht fest.

Am Montag stellte die Konrektorin dann fest, dass erneut in die Schule eingebrochen worden war. Wieder waren der oder die Täter durch ein Fenster in die Schule gelangt. Diesmal waren zwei weitere Klassenräume sowie das Kopier- und Lehrerzimmer durchsucht worden. Die Unbekannten nahmen zwei Laptops und ein Tablet an sich und entkamen unerkannt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 1000 Euro.