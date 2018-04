Der Naturteich im Braunschweiger Traditionsbad ist ein Badeparadies in der Natur. Auch ein Sandstrand ist vorhanden.

Braunschweig Am ersten Tag, 10. Mai, ist der Eintritt frei. Der Verein des Naturbads hofft auf eine Busanbindung und führt Gespräche mit Stadt und Verkehrs-GmbH.

Kennelbad öffnet an Himmelfahrt

Auch wenn der Frühling zurzeit etwas kühl und windig daher kommt, laufen im Kennelbad die Vorbereitungen für die Badesaison. Wie der Verein mitteilt, soll am Himmelfahrtstag, 10. Mai, das Anbaden stattfinden. Ab 10 Uhr ist dann geöffnet – bei freiem Eintritt.

Vor wenigen Tagen wurde auf der Mitgliederversammlung ein neuer Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Dirk-Oliver Hedtke. Als Kassenwart wurde Frank Krothaus gewählt, Schriftführer wird Hans-Hermann Woermer und Pressewart ist Jens Krause.

Der neue Vorstand habe es sich zur Aufgabe gemacht, das Kennelbad noch attraktiver zu gestalten und das Naturbad für Braunschweigs Bürgerinnen und Bürger zu erhalten, heißt es in der Pressemitteilung. Durch den Anschluss an das Ringgleis hofft der Verein auf noch mehr Gäste. Des Weiteren wolle der Vorstand in Gesprächen mit der Stadt und der Verkehrs-GmbH erreichen, dass für die Sommerzeit eine Busanbindung eingerichtet wird.