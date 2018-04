Motorradgedenkfahrt: Am Samstag sind Hunderte Biker unterwegs

Braunschweig Für den Korse wird die A 395 in Höhe der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd in Fahrtrichtung Braunschweig etwa von 13.30 bis 15 Uhr voll gesperrt.

An diesem Samstag, 28. April, veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft christlicher Motorradfahrer den alljährlich stattfindenden Motorradaufzug – eine Gedenkfahrt von Salzgitter nach Braunschweig für die Unfallopfer der Vorsaison. Im Braunschweiger Dom werden zehn Kreuze aufgestellt.

Im Zuge der Veranstaltung kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen, darauf weist die Polizei hin. Im Laufe des Vormittags sammeln sich die Biker in der Innenstadt von Salzgitter-Lebenstedt, um von dort aus über die A 395 nach Braunschweig zu fahren. Für den Korso werden die Ausfahrt der A 39 an der Anschlussstelle Salzgitter-Watenstedt in Fahrtrichtung Braunschweig und die Ausfahrt an der A 395 an der Anschlussstelle Wolfenbüttel-West in Fahrtrichtung Bad Harzburg von ungefähr 13.30 bis 15 Uhr gesperrt.

Weiter wird die A 395 in Höhe der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd in Fahrtrichtung Braunschweig etwa von 13.30 bis 15 Uhr voll gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer mit Ziel Braunschweig werden gebeten, über Wolfenbüttel nach Braunschweig zu fahren.

Ab etwa 14.15 Uhr kann es im gesamten Braunschweiger Innenstadtbereich, insbesondere um das Schloss und den Dom zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Ortskundige Fahrer werden daher gebeten, diesen Bereich zu meiden.