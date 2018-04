Braunschweig Die Polizei sucht dringend einen jungen Mann, der als Zeuge in Betracht kommt. Die Versicherung erhöht die Belohnung für Hinweise auf 10.000 Euro.

Brand in der Hochstraße: Ermittler erhoffen sich neue Hinweise

Neue Hinweise erhoffen sich die Brandermittler von einem jungen Mann, der als Zeuge zu dem Brand in der Hochstraße in Betracht kommt. Bei dem Feuer Mitte Januar war das Mehrfamilienhaus stark beschädigt worden und ist seitdem unbewohnbar. Die Staatsanwaltschaft und Polizei Braunschweig gehen in dem Fall von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Nach umfangreichen Ermittlungen sucht die Polizei nun nach einem 20 bis 30 Jahre alten jungen Mann. Der Unbekannte, der kurzes dunkelblondes Haar und eine schlanke Statur hat, kommt in diesem Fall als Zeuge in Betracht. Er wurde im Zusammenhang mit der Tat gefilmt. Am Tag der Aufzeichnung trug der Mann eine Jeans und eine dunkle Jacke. Auffallend war der dunkle Rucksack mit einer hellen Applikation.

Das Amtsgericht Braunschweig gab die Bilder und ein Video nun zur Öffentlichkeitsfahndung frei.

Weiterhin hat die betroffene Versicherung die Belohnung für sachdienliche Hinweise auf 10 000 Euro erhöht.

Der Mann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel: (0531) 476-2516 in Verbindung zu setzen. Ebenso sind Personen aufgerufen sich unter der Telefonnummer zu melden, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können.