Zurzeit werden wieder viele Beschäftigte in den witterungsabhängigen Berufen eingestellt, etwa auf dem Bau. Foto: Getty Images/iStockphoto/number1411

Arbeitslosenquote in Braunschweig sinkt auf 5,5 Prozent

Es geht weiter mit den Superlativen: Noch war die April-Arbeitslosenquote in der Stadt so niedrig wie in diesem Jahr. Wie die Arbeitsagentur mitteilt, liegt sie bei 5,5 Prozent. „Auch wenn die Konjunkturskepsis bei einigen wächst, sehen wir zurzeit kein Ende des Jobbooms“, sagt Pressesprecher Stefan Freydank. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit weiter sinken wird.“

Nach wie vor werden unter anderem insbesondere Bürokaufleute, Informatikexperten mit Hochschulstudium und Altenpfleger gesucht – Branchen mit großem Fachkräftemangel. cos