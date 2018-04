Wichtige Gärtner-Tipps für alle, die jetzt pflanzen

„Die Kunden kaufen von allem ein bisschen“, beobachtete Gärtnermeister Michael Möller an seinem Stand auf dem Domplatz. Kräuter, Sommerblumen, Gemüsepflanzen, auch mal was Exotisches. Der erste BBG-Blumenmarkt am Samstag bot ein buntes Meer an allem, was Balkon- und Gartenbesitzer erfreut. ...