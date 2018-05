Fall Nami: Polizei prüft weitere Ermittlungen

Braunschweig Rund 100 Einsatzkräfte hatten am Freitag und am Samstag nach der vermissten acht Jahre alten Nami gesucht. Auch ein Hubschrauber war beteiligt. Nun prüft die Polizei, ob sie strafrechtlich gegen einen Verwandten des Mädchens ermittelt. Das Kind war am Freitag nicht nach Hause gekommen und erst am...