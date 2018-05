Polizei ermittelt wegen Einbruchsversuchen in Timmerlah

Braunschweig Zu mehreren Einbruchsversuchen kam es in der Nacht zum 1. Mai in Timmerlah. Das berichtet die Polizei. Ein Bewohner (58) eines Mehrfamilienhauses im Heideweg hatte am Dienstagmittag Hebelspuren an der Haustür entdeckt und die Polizei verständigt. Offensichtlich hatten unbekannte Täter versucht, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. In dem Haus gab es keine Einbruchsspuren an den Wohnungstüren. Bei weiteren Ermittlungen konnten weitere sechs Häuser mit ähnlichen Spuren an den Eingangstüren festgestellt werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder