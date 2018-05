Vortrag zur Geschichte der hiesigen Kliniken

Braunschweig Der nächste Vortrag „Geschichte am Sonntagmorgen – Akademievorträge“ des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU, Fallersleber-Tor-Wall 23, mit Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel findet statt am Sonntag, 6. Mai, um 11.30 Uhr. Das Thema lautet: „Missgunst einer Clique der eingesessenen...