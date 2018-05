Ladendetektiv erwischt Jugendliche beim Diebstahl

Ein Ladendetektiv erwischte zwei Jugendliche in einem Elektronikmarkt in der Innenstadt – sie gaben den Diebstahl zu sowie auch einen zweiten. Foto: Archiv

Ein Ladendetektiv ertappte am Mittwochnachmittag zwei junge Ladendiebe in einem Elektronik-Großmarkt in der Innenstadt. Wie die Polizei berichtet, beobachtete der 41-Jährige die beiden, als sie unter anderem ein Fitnessarmband und einen Kopfhörer an sich nahmen. Danach wollten sie den Markt laut Polizei verlassen, ohne die eingesteckte Ware zu bezahlen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden Artikel im Wert von mehr als 275 Euro bei den Ladendieben gefunden. Bei einer ersten Befragung gaben der 13-jährige Junge und das 14-jährige Mädchen den Diebstahl zu. Der Ladendetektiv erkannte das Duo auch als Täter eines weiteren Diebstahls wenige Tage zuvor wieder. Seinerzeit waren Artikel im Wert von 100 Euro entwendet worden. Auch diesen Diebstahl räumten die jungen Verdächtigen ein. Die Eltern konnten ihre Kinder im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen aus der Wache abholen.