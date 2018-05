Einbrecher stehlen aus Lagerhalle Bekleidung

Braunschweig Das lange Wochenende mit Brückentag nutzten Einbrecher für den Diebstahl von Bekleidung. Sie stiegen laut Polizei über das Dach in eine Lagerhalle an der Grotrian-Steinweg-Straße ein. Dort wurden diverse Kartons durchwühlt. Entdeckt wurde der Diebstahl am Mittwochmorgen von einer 60-jährigen...