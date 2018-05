Braunschweig In den frühen Montagmorgenstunden ist die Feuerwehr Braunschweig in den Habichtweg nach Querum gerufen worden. Dort hatte ein Wohnhaus Feuer gefangen.

Wie Polizeisprecher Stefan Weinmeister mitteilt, konnten sich alle vier Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer richtete jedoch einen hohen Schaden an. „Vermutlich liegt der Schaden im fünf- bis sechsstelligen Bereich“, so Weinmeister.

Die Brandursache ist noch unklar.