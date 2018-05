Mensch oder Maschine? Wer will bei Online-Studie teilnehmen?

90 Prozent aller Unfälle im Straßenverkehr werden durch menschliche Fehler verursacht. In Zukunft soll die Sicherheit im Straßenverkehr durch die Einführung automatisierter Fahrzeuge maßgeblich verbessert werden. Zugleich ist aber auch die zwischenmenschliche Kommunikation im Verkehr für die Sicherheit unerlässlich.

Automatisiertes Fahren verändert diese Kommunikation, da das menschliche Handeln teilweise oder vollständig durch Maschinen ersetzt wird. Der Lehrstuhl für Ingenieur- und Verkehrspsychologie der Technischen Universität Braunschweig sucht Teilnehmende für eine Onlinestudie. Sie sollen einschätzen, wer gefährliche Verkehrssituationen besser meistert: autonome Fahrzeuge oder der Mensch.

Teilnehmen kann jeder ab einem Alter von 18 Jahren. Ziel der Studie ist es, die Erwartungen an das Verhalten von automatisierten Fahrzeugen in gefährlichen Verkehrssituationen, in denen es häufig zu Unfällen kommt, genauer zu untersuchen. Es sollen aber auch diese Erwartungen mit den Erwartungen an menschliche Fahrerinnen und Fahrer verglichen werden.

Die Umfrage dauert 30 Minuten und kann hier aufgerufen werden.