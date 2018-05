Braunschweigerin und Leiferderin gehören zu den Schönsten

Gleich zwei Frauen aus unserer Region haben sich am Wochenende fürs Finale der Wahl zur Miss Deutschland qualifiziert. Victoria Ratayczak (22) aus Leiferde im Kreis Gifhorn wurde in Köln zur niedersächsischen Landessiegerin gewählt, und Ilayda Cubukcu aus Braunschweig wurde zur Norddeutschen Siegerin gekürt. Damit gehen sie beide am 30. Juni in Bremen ins Rennen um den Titel Miss Deutschland.

Wie die „Miss Germany Organisation“ mitteilt, ist Victoria Ratayczak außerdem das neue Top-Model Deutschland. Sie habe sich gegen 20 Konkurrentinnen durchgesetzt und von der Jury die volle Punktzahl erhalten. Das große Finale „Top-Model of the World“ soll im Oktober auf Grenada in der Karibik stattfinden. Frauen aus etwa 50 Nationen werden dort antreten.