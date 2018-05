Christina Kröhnert-Flühr in ihrem limettenfarbenen Sieger-Outfit – mit Freundin Katharina Bosse und Thomas Griebenow von der Boutique „La Donna“.

Die Shopping-Queen von 2015, Christina Kröhnert-Flühr, hatte den Bus von Shopping-Queen im vergangenen Jahr in Braunschweig entdeckt. Im Juli geht es weiter.

„Shopping Queen“ im Juli wieder in Braunschweig

Zum dritten Mal sucht der Privatsender Vox Braunschweigs Shopping-Queen. Die Folgen sollen vom 22. bis 27. Juli ausgestrahlt werden. Die Castingsagentur Mavies Story House sucht zurzeit geeignete Kandidatinnen. Bewerben könne sich jede Frau, die den „Einkaufsmarathon“ durchhalte, teilt eine Pressesprecherin auf Anfrage mit.

In der Reality-Show treten stets fünf Frauen aus einer Stadt gegeneinander an. Für 500 Euro müssen sie sich innerhalb von vier Stunden einkleiden und stylen lassen – vor Millionenpublikum. Am Ende gibt es Bewertungen von den Mitbewerberinnen und von Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer. Die Gewinnerin darf sich „Shopping Queen“ nennen.

Zum ersten Mal war das Filmteam mit dem rosaroten Bus 2015 in Braunschweig. Die Siegerin war damals Christina Kröhnert-Flühr aus Volkmarode. Im vergangenen Jahr gewann die Standesbeamtin Brigitta Kottwitz.