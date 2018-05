Löwe aus Müll soll zum Nachdenken anregen

Die IGS-Schülerinnen Finia Dorenberg, Sophie Schablitzky und Zoe Tuchen (von links) mit ihrem Müll-Löwen in der Innenstadt. Foto: Henning Thobaben

Dieser Braunschweiger Löwe ist nicht aus Bronze. Er besteht aus Verpackungsmüll. Finia Dorenberg, Zoe Tuchen und Sophie Schablitzky haben ihn morgens auf einer Palette mit Rollen aus der Gegend um den Botanischen Garten in die Innenstadt gezogen. „Manche Leute haben schon komisch geguckt“, erzählt Finia Dorenberg. Mit dem Müll-Löwen machten die drei Schülerinnen der IGS Franzsches Feld im Rahmen eines Projektfachs auf die Umweltprobleme durch Kunststoff aufmerksam.

Immer wieder bleiben Passanten vor dem Löwen nahe dem Kohlmarkt stehen. Einige stecken Münzen in das Gurkenglas auf dem Löwenrücken. Die Spende ist für Greenpeace bestimmt.

„Leider gehen Viele einfach nur vorbei, gerade die Jüngeren.“ Zoe Tuchen, Schülerin der IGS Franzsches Feld, während der Aktion.

Die Umweltorganisation hat die Schüler unterstützt und Plakate für eine Stellwand zur Verfügung gestellt. Darauf wird beispielsweise das Problem von immer mehr Plastikmüll in den Weltmeeren thematisiert. Auch die Schüler haben während der Projektarbeit viel dazugelernt, etwa über Mikroplastik in Duschgels oder Weichspülern.

Die drei Zehntklässlerinnen versuchen, mit den Passanten ins Gespräch zu kommen. „Leider gehen Viele einfach nur vorbei, gerade die Jüngeren“, sagt Zoe Tuchen. Die Schülerinnen bedauern das. Mehr als 30 Stunden Arbeit haben sie zusammen mit Mitschüler Jaromir Brinkhus, der an diesem Tag nicht mit dabei sein kann, in den Löwen gesteckt.

Zu Beginn des Projekts stand die Planung. Die Gruppe besuchte die Burg Dankwarderode und nahm am Original-Löwen Maß. Eine ungefähre Volumen-Berechnung folgte.

Wie viel Müll braucht man, um eine solche Skulptur in derselben Größe zu bauen? Die Gruppe beschloss, im Baumarkt Drahtgeflecht zu kaufen und aus diesem die Außenhülle zu formen. Es sollte das einzige Baumaterial bleiben, für das die Gruppe Geld ausgab. Bei Paletten und Rollen half der Schul-Hausmeister weiter.

Von der Schule bekamen die Schüler auch die Müllpiekser, mit denen sie sich in der Gegend um ihre Schule herum auf den Weg machten und Abfall aus der Landschaft sammelten. „Auch da haben uns viele Leute komisch und manchmal von oben herab angeschaut“, berichten die drei Schülerinnen an ihrem Stand in der Innenstadt. Verpackungsmüll aus ihren eigenen Haushalten sorgte dafür, dass die drahtigen Körperteile des Löwen nach und nach gefüllt werden konnten.

Am Ende blieb bei den Schülern die Erkenntnis: Wir alle produzieren jede Menge Verpackungsmüll. Viel zu viel Plastik gelangt in die Ökosysteme. Und vieles ist vermeidbar. „Wir kaufen jetzt nachhaltiger ein. Auch Second-Hand-Sachen zu kaufen, hilft der Umwelt“, sagen sie.

Was mit dem Löwen jetzt passiert? Der wird zunächst einen Platz im Foyer der IGS Franzsches Feld finden.