18-Jähriger fährt Auto seiner Mutter zu Schrott

Ein junger Mann hat in Braunschweig eine Runde Auto fahren wollen – obwohl er keinen Führerschein hat. Foto: privat

Braunschweig Ein 18-Jähriger hat mitten in der Nacht eine Fahrübung auf einem Parkplatz gestartet – mit fatalem Ergebnis.

Diese Fahrübung wird teuer für einen 18-jährigen Braunschweiger: Nachdem er sich heimlich den Fahrzeugschlüssel seiner Mutter besorgt hatte, ließ sich der Heranwachsende in der Nacht zum Samstag, 3.30 Uhr, von einem Freund zum Parkplatz eines Discounters am Mittelweg fahren und übernahm dort selbst das Steuer. Bei seinen Fahrversuchen sei der 18-Jährige, der noch keinen Führerschein besitzt, allerdings auf eine erhöhte Bordsteinumrandung geraten, auf der das Fahrzeug aufsetzte und hängen blieb. Ein Abschleppwagen musste das Auto mit einem Kran bergen. Am Wagen dürfte durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.