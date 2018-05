Trickdieb gibt sich als Wasserwerker aus

Braunschweig Mit Edelsteinen besetzte Goldringe und Ketten hat ein Trickdieb am Montagnachmittag in einer Wohnung in der Emsstraße in Braunschweig gestohlen. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um Erbschmuck der Mutter des Opfers. Der Wert des Schmucks: mehrere tausend Euro.

Nach Angaben des allein anwesenden und durch Krankheit eingeschränkten Bewohners hatte gegen 15.30 Uhr ein Mann geklingelt und sich als Wasserwerker vorgestellt, der etwas prüfen müsse. Der Fremde habe den 81-Jährigen gebeten, in der Küche Wasser laufen zu lassen und habe offenbar die Gelegenheit genutzt, sich ungestört in der Wohnung umzusehen