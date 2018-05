Drei Hunde attackieren und verletzen 64-Jährige

Die Frau kam laut Meldung der Polizei ins Krankenhaus. Ihren Angaben zufolge ging sie mit ihrem Hund am Montagabend aus, als plötzlich drei größere Hunde Am Alten Bahnhof auf sie zustürzten und an ihr hochsprangen. In Panik nahm sie ihr Tier auf den Arm und stoppte einen vorbei fahrenden Wagen, um Hilfe zu bekommen. Die beiden Insassen hielten sofort und konnten die angreifenden Hunde vertreiben. Sie nahmen die Frau zum Schutz in ihr Auto, während eine weitere Zeugin mittlerweile die Polizei gerufen hatte.

Im Verlauf des Abends konnten die Beamten einen 46-Jährigen ermitteln, der mit den drei Hunden unterwegs war. Der Mann räumte den Vorfall ein. Er hätte seinen Hund und zwei weitere Tiere einer Bekannten ausgeführt, die plötzlich beim Anblick der Frau über die Straße gelaufen seien. Er habe die Tiere nicht zurück halten können.