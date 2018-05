Maria-Magdalenen-Kapelle – Spurensuche läuft auf Hochtouren

In einem Garten in Oker-Nähe gehen wir auf Spurensuche. Pfarrer Wolfgang A. Jünke prüft die Fundstücke genau. Leider sind es keine Reste der Kapelle.

Braunschweig Experten forschen in der Stadt nach Relikten des abgebrochenen Gotteshauses. Beim Leserforum am 11. Juni wird der Grundstein gezeigt.

In diesem Garten in Oker-Nähe wird beinahe jeder Stein umgedreht. Den Tipp verdanken wir Eckhard Schimpf („Klinterklater“), der über unzählige Kontakte in der Stadt verfügt, auch zu den Familien früherer bedeutender Architekten in der Stadt. „Da könnte was sein“, lautete seine Meldung.

Also los. Wir suchen nach Resten der 1955 vom Verlag der Braunschweiger Zeitung abgebrochenen Maria-Magdalenen-Kapelle. Sie hatte dort gestanden, wo sich heute in der Braunschweiger Innenstadt die Burgpassage befindet.

Dann musste das kleine Gotteshaus im Juli 1955 einer Erweiterung des Druckhauses des Limbach-Verlages am Hutfiltern weichen, in dem damals unsere Zeitung erschien. Es war ein Frevel, den man heute kaum noch nachvollziehen kann. Die Kapelle war eines von nur drei Kirchengebäuden in der Stadt, das den Zweiten Weltkrieg heil überstanden hatte ...

Zu unserem Suchtrupp 63 Jahre danach gehört natürlich auch Pfarrer Wolfgang A. Jünke, der Spezialist für Braunschweigs verschwundene Kirchenschätze. Er hat die Zerstörung dieses einzigartigen Kleinods aus der frühen Neuzeit mit Wurzeln im Mittelalter von Anfang an als einen „Akt kultureller Barbarei“ bezeichnet. Seit Monaten forscht Pfarrer Jünke unermüdlich in den Archiven der Stadt und der Kirche.

Auch Joachim Hempel, der frühere Domprediger, ist in diesem weitläufigen, herrlichen Gartengrundstück, wo an vielen Stellen historisch anmutende Gebäudereste von Moos und Pflanzen überwuchert werden, mit von der Partie. Hempel war es, der die Initialzündung zur „Aktion Kapelle“ gab. „Wenn sich in der Burgpassage etwas tut, dann muss dem Schicksal der Maria-Magdalenen-Kapelle nachgegangen werden.“ Es handele sich um ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte, das in irgendeiner Form geheilt werden müsste.

Am besten, indem man findet, was nach dem Abriss noch da ist – und indem man aufdeckt, was damals geschah. Dieser Prozess befindet sich erst am Anfang.

Es ist ein Glück, dass sich mit dem Grundstein der Kapelle ein herausragendes Erinnerungsstück im Besitz des heutigen BZV-Medienhauses befindet. Es ist offenbar der einzige derzeit bekannte Grundstein eines mittelalterlichen Sakralbaues.

Keine Frage, dass das mit einer wunderbaren Maria-Magdalenen-Skulptur und einer kupfernen Stiftertafel fest verbundene Artefakt von 1499 künftig in der geeignetsten Form im Mittelpunkt des Erinnerns an die verschwundene Kapelle stehen wird.

Um dies zu diskutieren und den Grundstein erstmals seit Jahrzehnten wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren, veranstaltet unsere Zeitung am Montag, 11. Juni, ein Leserforum (siehe Kasten).

Zurück zum Suchtrupp. Haben wir da tatsächlich etwas gefunden? Jünke kniet im Garten in Oker-Nähe vor einer Art Kapitell, das jetzt Blumenkübel trägt.

Der Mann hat natürlich sein Standardwerk „Zerstörte Kunst aus Braunschweigs Gotteshäusern“ dabei, in dem etliche verschollene Teile der Magdalenen-Kapelle dokumentiert sind. Er wischt mit der Hand Staub und Erde beiseite, wirft nochmal einen prüfenden Blick ins Buch, aber dann sagt er: „Ist nichts, leider.“

So geht das noch ein paar Mal an diesem Nachmittag. Diese dorische Säule da, na, die ist ja auch sehr eindrucksvoll. Aber natürlich völlig die falsche Richtung.

Ebenso wie ein Epitaph, auf dem eine der Figuren sogar eine Krone trägt. Das klärt Jünke. Der Garten bietet interessante Fundstücke, bloß leider die falschen. „Barock“, entfährt es Hempel ein ums andere Mal. „Kann also nicht sein.“

Zuviel Barock. Die Suche muss abgebrochen werden. Unsere Gastgeber sind unglaublich nett, bitten aber sonst um Zurückhaltung. Das sagen wir gern zu. Übrigens auch allen anderen, die vermuten, vielleicht Relikte der Maria-Magdalenen-Kapelle zu besitzen oder gesehen zu haben. Denn wir wollen weiterkommen. Die Spurensuche geht weiter.

MACHEN SIE MIT! Ein Leserforum zum Schicksal und zur Zukunft der Maria-Magdalenen-Kapelle mit Präsentation des Grundsteins veranstalten wir Montag, 11. Juni, 19 Uhr, im BZV-Medienhaus in Braunschweig, Hintern Brüdern 23. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Haben Sie Erinnerungen an die Kapelle? Wissen Sie, wo sich noch Reste befinden? Schreiben Sie unter Stichwort „Kapelle“ an Redaktion BZ, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig. Oder per E-Mail: redaktion.braunschweig@bzv.de