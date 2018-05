Vorsicht: Betrüger gibt sich als Spendensammler aus

Eine 78-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag von einem jungen Mann auf dem Erfurtplatz im Heidberg betrogen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann sie um eine Spende für taubstumme Menschen gebeten. Dazu zeigte er ihr ein Klemmbrett mit einer Unterschriftenliste „Verbund für Taubstumme“. Die Seniorin wollte fünf Euro geben, hatte aber nur einen 50-Euro-Schein. Der angebliche Sammler nahm das Geld und gab vor, wechseln zu gehen. Das Klemmbrett drückte er ihr in die Hand, verschwand in Richtung Wittenbergstraße und kehrte nicht zurück. Die Frau sah noch, wie sich ihm eine zweite Person anschloss.

Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, dunkler Teint, Dreitage-Bart, dunkel gekleidet beschrieben. Die Polizei weist darauf hin, dass derartige angebliche Sammlungen oft von organisierten Banden durchgeführt werden. Die gespendeten Gelder kommen keinesfalls den Hilfsbedürftigen zugute, sondern fließen in die Taschen der illegalen Sammler.