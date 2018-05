Schüler erhalten einen Preis für Film gegen Rassismus

Die Jugendlichen der Berufsschule gewannen mit ihrem Film den dritten Preis beim Jugendwettbewerb „Gelbe Hand“. Motto: „Wir machen kein Projekt – wir SIND das Projekt.“ Bei dem Wettbewerb geht es laut Mitteilung um das kreative Engagement von Auszubildenden und Berufsschülern gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, für Demokratie, Vielfalt und Akzeptanz. Klaus Boner, Schulleiter der Otto-Bennemann-Schule: „Unsere Flüchtlingsklassen mündeten im Schuljahr 2017/18 erstmalig in die regulären Unterrichtsklassen. So kam es, dass die Berufseinstiegsklasse kulturell sehr vielfältig ist.“ Unterschiedliche Nationalitäten, Religionen und Sprachen prägten den Klassenalltag. „Verschiedener könnten die Bedürfnisse in einer Klasse kaum sein, doch ein Ziel eint sie: ein erfolgreicher Hauptschulabschluss“, so der Schulleiter.

Durch das gemeinsame Lernen lernten sich alle besser kennen, die Toleranz füreinander wuchs. Freundschaften entwickelten sich. Es entstand die Idee, dieses Zusammenwachsen in einem Video zu veranschaulichen. „Es zeigt auf authentische Weise die Jugendlichen und ihren Schulalltag – wo es auch mal kracht, aber nie zwischen Nationalitäten, sondern immer zwischen Menschen“, sagt Klaus Boner.

Schirmherrin des Projekts „Gelbe Hand“ ist Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Zur Preisverleihung ist die gesamte Berufseinstiegsklasse nach Schwerin gefahren, um den Preis – 300 Euro – entgegenzunehmen.