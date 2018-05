Studie: Braunschweig führt Landes-Ranking bei Lebensqualität an.

In der Region Braunschweig lässt es sich in Niedersachsen am besten leben. Kriterien der Studie waren unter anderem Wohnen, Versorgung und Freizeit.

In den Regionen Braunschweig und Wolfsburg lässt es sich nach einer deutschlandweiten ZDF-Studie in Niedersachsen am besten leben. Braunschweig erhielt in der Erhebung des Prognos-Instituts 177 von 300 möglichen Punkten und landete bundesweit auf Platz 102. Die 174 Punkte für Wolfsburg bedeuten bundesweit Rang 127. Für Hannover reichte es mit 160 Punkten nicht unter die zehn beliebtesten Regionen Niedersachsens.

München, Heidelberg und Starnberg belegen in der Studie die ersten drei Plätze. Schlusslichter der 401 Kreise und Städte, deren Lebensverhältnisse in 53 verschiedenen Kategorien untersucht wurden, sind Duisburg, Herne und Gelsenkirchen.

Für die Erhebung des Regionen-Rankings zu den Lebensverhältnissen in Deutschland hat das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos amtliche Statistiken ebenso ausgewertet wie Daten zu Grundbedürfnissen wie Gesundheit, Wohnen, Versorgung, Arbeit, Sicherheit oder Freizeit. Subjektive Einschätzungen etwa mit Hilfe von Befragungen seien bewusst nicht einbezogen worden, erklärte Prognos. red