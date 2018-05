Besserer Hochwasserschutz für Broitzem

Die Stadtentwässerung Braunschweig will den Wasserstand des Fuhsekanals besser regulieren als bisher. Ein großes Regen-Rückhaltebecken ist an der Timmerlahstraße geplant. Die ersten Experten waren schon da. Bodenproben wurden auf einer großen Wiese gezogen, die noch zur Weststadt gehört. Die Experten sollen klären: Gibt es Schadstoffe im Boden und wenn ja, welche und in welchen Mengen? ...