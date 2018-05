Frau läuft mit Messer auf der Celler Straße herum

Über den Notruf gingen am Freitag laut Polizeimeldung zunächst Hinweise auf eine weibliche Person mit einem Messer auf der Celler Straße ein. Die Beamten trafen eine 49-jährige Frau auf dem Petritorwall an, die laut herumschrie. Während der Kontrolle wurden bei ihr das Messer sowie eine Schreckschusswaffe gefunden. In einer ersten Einlassung habe die Frau angegeben, dass sie kurz zuvor Streit mit einem Fahrradfahrer auf der Celler Straße hatte. Ein weiterer, 39-jähriger Zeuge, habe ein derartiges Treffen nicht gesehen. Die Verdächtige wurde, so berichtet es die Polizei, in psychiatrische Behandlung übergeben. Die Polizei bittet nun den bislang unbekannten Fahrradfahrer oder weitere Zeugen des Geschehens auf der Celler Straße, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter Tel: (0531) 4 76 31 15 in Verbindung zu setzen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder