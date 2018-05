Auch Umblättern will gelernt sein

Die Tageszeitung spielt derzeit eine große Rolle in der Schildkrötengruppe der evangelischen Kita Zachäus in Waggum. Rechts und links die Gruppenleiterinnen Michaela Richter und Sabine Drescher.

Wer die Zeitung liest, kann frei wählen: Interessieren die Lokalseiten am meisten, die Politik, Kultur oder Sport? Man kann anfangen zu lesen, wo man will… Für die Mädchen und Jungen aus der Schildkrötengruppe in der evangelischen Kindertagesstätte Zachäus in Waggum kommt es vor allem auf die Bilder an. „Sie können ja noch nicht lesen“, sagt Michaela Richter, eine der beiden Gruppenleiterinnen.

Nur die älteren Kinder, die bald zur Schule kommen, kennen einzelne Buchstaben, haben diese in der Zeitung gesucht und ausgeschnitten. Ebenso wurden Bilder und Karikaturen täglich aus der Zeitung getrennt, nebeneinander ausgelegt – und dann wurde demokratisch über das Bild des Tages abgestimmt. Einmal hat eine Zeichnung mit Räuber Hotzenplotz, der im Bett liegt, gewonnen. Ein anderes Mal ein Foto mit einem Storch im Nest. An der Geschichte hinter dem Foto waren die Kinder besonders interessiert.

„Wir haben ihnen wenig vorgeschrieben, was wir mit der Zeitung machen, sondern Anstöße gegeben, und dann hat sich jeden Tag ein anderes Thema ergeben“, berichtet die Erzieherin. Und worüber Erwachsene gar nicht nachdenken: „Gerade für die Jüngeren war das Umblättern, ohne die Seite einzureißen, eine motorische Herausforderung“, so Richter.