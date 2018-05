Westbahnhof soll kostenloses W-Lan bekommen

Mit Millionen-Aufwand wurden Westbahnhof und Gewerbegebiet Büchnerstraße saniert. Eins wurde freilich vergessen am neuen Besuchermagneten der Stadt – kostenloses W-Lan. Jetzt soll nachgebessert werden. Wie es zum Versäumnis kam, im Westlichen Ringgebiet wird darüber gerätselt. Stefan Hillger war an allen Entscheidungen beteiligt. „Im Nachhinein lässt sich einfach behaupten: Freies W-Lan am Westbahnhof...