NDR-Bigband spielt Latin Swing im LOT-Theater

Braunschweig Südamerikanisch feurig wird es zugehen am Samstag, 26. Mai, im LOT-Theater, wenn die NDR-Bigband mit zwei Gästen auftritt. Der Pianist und Sänger Alon Yavnai wuchs in Costa Rica auf und reifte in New York zum Profimusiker. Dort lernte er den brasilianischen Percussionisten Joca Perpignan kennen,...