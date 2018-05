Fördertopf regenerative Energie ist leer

Braunschweig In Braunschweig ist das Interesse an der Nutzung von Solarenergie hoch. Die im Haushalt vorgesehenen 130 000 Euro für das Förderprogramm für regenerative Energien sind laut Mitteilung der Stadt trotz Aufstockung erschöpft. Neue Förderanträge könnten in diesem Jahr nicht mehr bewilligt werden. Davon...