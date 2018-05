In der Weststadt wird ein neues Einkaufszentrum gebaut

Das Einkaufszentrum an der Elbestraße ist in die Jahre gekommen. Ein Neubau ist geplant. Foto: Philipp Ziebart/BestPixels.de

In der Weststadt wird die Nahversorgung gestärkt. Die Baugenossenschaft Wiederaufbau wird an der Kreuzung Elbestraße/Rheinring einen großen Edeka-Markt ansiedeln. Der alte Gildeturm wird abgerissen. Einstimmig hat sich bereits der Bezirksrat hinter die Planung gestellt.

Das alte Einkaufszentrum Gildeturm stand unter keinem guten Stern. Die Gaststätten-Pächter, die sich dort einst ansiedelten und dem Zentrum ihren Namen gaben, wechselten schnell. Am Ende zog die Landessparkasse ein und wurde zum neuen Ankermieter. Doch die Zeit endet nun. Die Landessparkasse zieht weiter zum nahen Alsterplatz. „Das war für uns die Gelegenheit, das gesamte Zentrum ganz neu zu planen“, so Wiederaufbau-Sprecherin Vicky Köhler.

Konkret heißt das: „Wenn der Rat im Juni zustimmt, möchten wir im Oktober einen Bauantrag stellen. Im Dezember könnten wir bereits die Arbeiten für das neue Zentrum ausschreiben.“ Die Bauzeit gibt die Sprecherin mit etwa 12 bis 18 Monaten an: „Im Augenblick ist das schwierig zu kalkulieren. Wir hatten zuletzt Arbeiten mehrfach ausschreiben müssen, bis wir Baufirmen gefunden hatten. Die Auftragsbücher sind voll. Das Baugewerbe hat bekanntlich Hochkonjunktur.“

Momentan befindet sich die Wiederaufbau noch in der Vorentwurfsphase. Die Kosten werden auf rund 7,5 Millionen Euro geschätzt. Das stehe noch nicht fest, so die Sprecherin: „Es wird zunächst ein 1500 Quadratmeter großer Markt samt Bäckerei gebaut. Anschließend werden wir prüfen, ob es auch eine Nachfrage für ein Ärztehaus auf dem Gelände gibt.“

Ulrich Römer, Bezirksbürgermeister der Weststadt, begrüßt die Entscheidung der Wiederaufbau: „Das neue Einkaufszentrum ist ein absoluter Zugewinn für unseren Stadtteile.“ Denn die Lage sei nicht ideal: „Die Elbestraße hat an dieser Stelle keinen Durchgangsverkehr mehr. Das verringert die Zahl möglicher Kunden und ist einer der Gründe, warum sich der Bezirksrat für eine Verlängerung der Elbestraße Richtung Timmerlahstraße auspricht.“ Römer sagt: „Dass sich auf dem Gelände dennoch ein Nahversorger ansiedelt, war keine Selbstverständlichkeit.“

Der Bezirksbürgermeister vermutet, dass die Neubauten am nahen Alsterplatz, mehr als 200 Wohnungen entstehen dort, den Standort Gildeturm attraktiver gemacht hat.

Die anfängliche Skepsis, so Römer, hänge auch mit dem Umstand zusammen, „dass im Stadtteil praktisch alle großen Nahversorgungsketten mittlerweile vertreten sind.“ Die Neigung, sich selbst durch einen weiteren Standort Konkurrenz zu machen, schien gering.

Römer meint darum: „Es ist folgerichtig, dass sich nun Edeka an der Elbestraße ansiedelt. Das Unternehmen ist noch nicht in der Weststadt vertreten. Zudem unterscheidet sich das Waren-Sortiment von den Mitbewerbern. In unserem Bezirk wächst also das Angebot. Es wird breiter.“

Teil der Neuplanung ist auch, dass der Kundenparkplatz direkt von der Elbstraße aus erreichbar sein wird. Römer: „Der heutige Parkplatz des Gildeturms liegt versteckt und lässt sich nur auf einem Umweg erreichen. Die Anwohner fühlten sich gestört. Auch dieses alte Problem wird nun mit dem Neubau behoben.“