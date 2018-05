Oskar-Kämmer-Schule stellt ihr Angebot vor

Braunschweig Zu einem Informationstag lädt die Oskar-Kämmer-Schule am Samstag, 26. Mai, 10 bis 13 Uhr, ein. Interessierte können sich dann in der Schule am Heinrich-Büssing-Ring 41 a über die Berufsfachschulen, Fachoberschulen und die Fachschule Betriebswirtschaft informieren.