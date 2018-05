Braunschweig Mit seinem Angebot richtet er sich an Polizeibeamte in Zivil. Diese beschlagnahmen daraufhin 28 offenbar gefälschte Parfümflacons.

Flohmarkthändler bietet gefälschtes Parfüm an

Beamte des Kriminaldauerdienstes beschlagnahmten am Samstagvormittag 28 offenbar gefälschte Parfümflacons, die auf dem Flohmarkt am Schützenplatz zum Verkauf angeboten wurden.

Nach Polizeiangaben hatte ein Anbieter Polizeibeamte in Zivil angesprochen und einem sogleich eine Probe auf das Handgelenk gesprüht. Damit hatte er gleich sein gesamtes Sortiment an Parfüm namhafter Hersteller an den Mann gebracht. Ermittelt wird nun wegen Verstoß gegen das Markengesetz.