32-Jähriger attackiert Polizisten mit Messer

Ein 32-jähriger Mann ist bei einem Polizeieinsatz in der Weststadt durch Schüsse verletzt worden. Zuvor attackierte der Mann Polizeibeamte und hatte auch Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dem er wohnt, bedroht. Foto: Archiv

Braunschweig Die Beamten geben daraufhin zwei Schüsse auf den Mann ab. Er wird verletzt. Zuvor hat er Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Weststadt bedroht.

Ein 32-jähriger Mann hat am Freitagmorgen in seiner Wohnung in der Weststadt Polizeibeamte mit einem Messer attackiert. Zur Abwehr des Angriffs gaben die Beamten nach Polizeiangaben zwei Schüsse auf den Angreifer ab, der dabei verletzt wurde und ins Krankenhaus kam. Lebensgefahr besteht nach bisherigen Kenntnissen nicht.

Der Angreifer hatte zuvor Bewohner des Mehrfamilienhauses im Ilmweg bedroht. Diese riefen daraufhin die Polizei. Als zwei Funkstreifen die Wohnung des Mannes aufsuchten, um den Sachverhalt zu prüfen, ging dieser sofort auf die Beamten los. Die näheren Umstände werden derzeit ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat die Festnahme des Beschuldigten angeordnet.