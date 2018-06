Aktionstag rund um Spinosaurus

Braunschweig Zu einem Aktionstag rund um die aktuelle Sonderausstellung „Spinosaurus – Der rätselhafte Riese“ lädt am Sonntag, 3. Juni, das Naturhistorische Museum ein. Die Schau in der Burg Dankwarderode am Burgplatz erzählt vom größten Jäger-Dino der Zeit vor 100 Millionen Jahren und von der damaligen...