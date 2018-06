Eichenprozessionsspinner breitet sich in Braunschweig aus

Ein Nest mit Eichen-Prozessionsspinnern hängt an einem Baum. In Braunschweig breitet sie sich vermehrt aus. Die Raupe ist drei bis vier Zentimeter lang und an einem schwarz-braunen Streifen auf dem Rücken zu erkennen. Menschen sollten Kontakt mit den giftigen Haaren des Eichprozessionsspinners unbedingt vermeiden. Foto: Bodo Marks/dpa

Braunschweig Die giftige Raupe befällt in diesem Jahr verstärkt Bäume in Braunschweig und Region. Auch für den Menschen ist sie nicht ganz harmlos.

Auf die gesundheitlichen Gefahren durch den Eichenprozessionsspinner wird derzeit in mehreren niedersächsischen Kommunen hingewiesen. „Im Landkreis Gifhorn sind aktuell die Gemeinden Rühen und Parsau besonders stark betroffen“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Auch die Stadt Braunschweig weist daraufhin, dass in diesem Jahr mit einem verstärkten Befall von Eichen mit den Raupen zu rechnen sei.

Die Prozessionsspinner sind aber nicht nur für die Eichen gefährlich, sondern auch für Menschen nicht ganz harmlos. Die feinen Gifthärchen der Raupen können bei Kontakt zu Hautjucken, Atemnot oder einem allergischen Schock führen. Die Brennhaare würden auch vom Wind verbreitet und verursachen unangenehme Ausschläge an unbedeckten Körperstellen, heißt es in Wolfsburg. Dort wird der Eichenprozessionsspinner aktuell ebenfalls häufiger als in den Vorjahren beobachtet.

Im Landkreis Peine wurden bereits Raupen durch eine Fachfirma von den befallenen Eichenbäumen gesaugt. Entsprechende Warnschilder bleiben aber zunächst hängen. Die Schmetterlingsart hat sich in den vergangenen Jahren begünstigt durch die Klimaerwärmung auch in den Wäldern Niedersachsens immer weiter ausgebreitet. Auf der Nahrungssuche nach den Eichenblättern bewegen sich Raupen hinter- oder nebeneinander her und bilden so die namensgebende Prozession.