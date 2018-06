Sinti-Forschung ist jetzt im offenen Archiv für alle einsehbar

Zum Ende des Schuljahres und kurz vor dem Ende ihrer Schulzeit am 21. Juni an der Nibelungen-Realschule haben die Jugendlichen des Wahlpflichtkurses Geschichte aus den zehnten Klassen die Forschungsergebnisse ihres Sinti-Projekts an das offene Archiv der Gedenkstätte Schillstraße übergeben. ...