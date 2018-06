21-Jähriger rast mit Mietwagen durch die Stadt

Einen 21-jährigen Autofahrer zog die Polizei am Montagabend in Braunschweig aus dem Verkehr. Foto: dpa

Eine Polizeistreife in zivil bemerkte am Montag um 22.50 Uhr ein Fahrzeug, das mit quietschenden Reifen am Bohlweg anfuhr, „offensichtlich, um Eindruck zu schinden“, so die Polizei in einer Mitteilung. Der Wagen sei im Anschluss deutlich zu schnell in Richtung Kennedyplatz gefahren. Hierbei wechselte er mehrfach rasant die Fahrstreifen. Nachdem er den Kennedyplatz überquert hatte, konnte er schließlich im Bereich des Jahn-Sportplatzes von den Beamten kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle zeigten sich der 21-jährige Fahrer und seine drei Begleiter im Alter zwischen 18 und 24 Jahren wenig einsichtig und versuchten, die Beamten zu provozieren. Da der junge Fahrer keine Ausweispapiere bei sich hatte, wurde er zur weiteren Überprüfung zur Polizeiwache gebracht. Hier konnte er identifiziert werden. Da es sich bei dem Fahrzeug um einen Mietwagen handelte, wurde mit der zuständigen Autovermietung Kontakt aufgenommen. Ein Mitarbeiter kündigte nach Schilderung des Sachverhaltes den Mietvertrag, so dass die vier jungen Männer zu Fuß den Heimweg antreten mussten.