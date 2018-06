Garten-Tipps im grünen Paradies

Arznei- und Giftpflanzen sowie Kräuter gibt es im Arzneipflanzengarten zuhauf. Wer diesen zweiten Botanischen Garten der Stadt neben dem bekannteren in der Humboldtstraße kennt, wird das wissen. Dort forschen Wissenschaftler und Studenten mit diesen Pflanzen, doch der Garten ist – nicht nur am kommenden Sonntag beim Tag der offenen Tür – immer montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Welchen Nutzen die einzelnen Pflanzen haben und welche Kräuter wie und wo am besten gedeihen, verraten die beiden Leiter des Arzneipflanzengartens des Instituts für Pharmazeutische Biologie der TU Braunschweig, Burkhard Bohne und Rainer Lindigkeit, sowie weitere wissenschaftliche Mitarbeiter am Sonntag. „Wir bieten keine vorher festgelegten Themenführungen mehr an, weil die Besucher sowieso viel fragen und wir dann auf deren Interessen eingehen können“, sagt Lindigkeit.

Da schönes Wetter vorhergesagt ist, rechnet Bohne für die Führungen und auch für die begleitende Pflanzen- und Saatgutbörse mit großem Andrang. Das Pflanzenangebot, darunter viele Kräuter, ist aus selbst gewonnenen Samen gezogen und weitgehend im Freien gewachsen, „also stabil und gesund“, betont Bohne. „Nur an den ganz kalten Tagen und Nächten haben wir die Töpfe ins Gewächshaus gestellt.“

Wer Rat für seinen eigenen Garten oder Balkon braucht, kann am Sonntag an einem Infostand von einem Pflanzendoktor Tipps und Tricks erhalten und bei Instituts-Imker Till Beuerle erfahren, was einen insektenfreundlichen Garten ausmacht. Am besten, es blüht wie im Arzneipflanzengarten das ganze Sommerhalbjahr irgendwo. Das ist nicht nur für die TU-eigenen Bienenvölker ein Paradies, sondern auch für Besucher.

TAG DER OFFENEN TÜR Zwischen 10 und 17 Uhr laden Mitarbeiter des Instituts für Pharmazeutische Biologie der TU Braunschweig am Samstag, 10. Juni, in den Arzneipflanzengarten in der Mendelssohnstraße 1 ein. Neben Gartenführungen um 11, 13, 14 und 15 Uhr gibt es die beliebte Pflanzen- und Saatgutbörse sowie einen Informations-Stand für Gartentipps wie insektenfreundliche Bepflanzungen. Kaffee und Kuchen werden angeboten, der Eintritt ist frei.men