Zoff im Rathaus vor BS-Energy-Abstimmung

Es rumpelt kräftig in der Politik, und zwar bei einem dicken Brocken, der am Dienstag auf der Tagesordnung des Rates steht: Die Politiker müssen entscheiden, ob BS Energy neben Veolia und der Stadt noch einen dritten Gesellschafter bekommen soll – die Thüga AG. Im zuständigen Finanzausschuss wurde vergangene Woche deutlich: Die meisten Fraktionen befürworten diesen Schritt. Eigentlich steht also eine...