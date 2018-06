Fußball-WM: Alles was Fans wissen müssen

Wenn am Sonntag, 17 Uhr, im Luschniki-Sportpark in Moskau vor 81 000 Zuschauern das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Mexico bei der Fußball-WM angepfiffen wird, sitzen Tausende Braunschweiger Fans in der ersten Reihe, genauer: in den Kneipen und Biergärten der Stadt, die eigens zur WM große Bildschirme aufstellen werden. Damit man auch in den hinteren Reihen mitbekommt, ob der Ball drin war oder nicht. ...