Mann läuft mit Küchenmesser in der Münzstraße umher

Braunschweig Am Samstagmittag kontrollierten Beamten in der Braunschweiger Münzstraße einen Mann mit einem Küchenmesser in der Hand.

Für Aufregung sorgte ein Mann am Samstag Vormittag in der Innenstadt: Der 39-jährige war Passanten aufgefallen, wie er mit einem Messer durch die Innenstadt lief und damit wedelte. Ein Unbekannter sprach ihn daraufhin an, dass Messer beiseite zu legen, was er aber nicht machen wollte. Konkret bedrohte er laut Polizei aber niemanden mit seinem Handeln.

Die gerufene Polizei kontrollierte den Mann schließlich auf dem Platz der Deutschen Einheit. Erst nach mehrfacher Ansprache gab der 39-jährige schließlich das Messer heraus. Es wurde sichergestellt.

Der Mann muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz rechnen. Außerdem wurde ihm ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt.