Mann ergaunert Geld mit geklauten Girokarten - Kamera filmt mit

Das Amtsgericht Braunschweig hat Bilder eines Mannes zur Veröffentlichung freigegeben, der im Verdacht steht, mittels entwendeter Girokarten Geld erlangt zu haben.

Einem 32-jährigen Mann wurde laut Polizei am Abend des 30. Mai die Geldbörse nach seinem Besuch in einem Einkaufszentrum an der Otto-von Guericke-Straße entwendet. Nachdem mit den ebenfalls entwendeten Girokarten Geld abgehoben wurde, versuchte der unbekannte Täter, mit der gestohlenen Kreditkarte Geld zu erbeuten. Hierbei wurde er von der Überwachungskamera einer Bank in der Innenstadt videografiert.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identfizierung des Unbekannten, der mit einer auffälligen roten Jacke und einer dreiviertel Hose in schwarz bekleidet war, geführt haben, gab das Amtsgericht Braunschweig nun die Bilder zur Veröffentlichung frei.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu der Identität des unbekannten Mannes geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Süd unter der Rufnummer 05 31 4 76 35 15 in Verbindung zu setzen.