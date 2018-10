Auch bei Capital Bra funkelt jetzt die Rolex

Am Samstag war der Berliner Shooting Star Capital Bra im „Jolly Time“ zu Gast und gab dort eine von den Fans aus dem Braunschweiger Umland lang erwartete Clubshow.

Nachdem die Gäste fast vier Stunden gewartet hatten, entschädigte der junge Rapper die Wartenden mit einem energiegeladenen Auftritt und Bushido als Überraschungsgast.

Um das Phänomen Capital Bra zu erklären braucht man nur einen Blick auf die Statistik zu werfen: Im Jahr 2018 schaffte er es, neben sechs Nummer-1-Hits sein Album „Berlin lebt“ ebenfalls auf der Nummer an der Spitzenposition der deutschen Charts zu platzieren. Er gilt damit als erfolgreichster deutschsprachiger Künstler des neuen Jahrtausends und wurde von Bushidos Musiklabel „ersguterjunge“ unter Vertrag genommen.

Seine Musik lässt sich klassisch dem Straßenrap zuordnen, wobei seine Lieder und Texte sehr variieren. Von eher gefühlvollen Liedern bis zu harten Straßenthemen findet man eine große Bandbreite.

„Capi“ wie ihn Fans liebevoll nennen, ist in Russland geboren und im Kindesalter nach Berlin gezogen. Dort wuchs er mit Kriminalität auf und verarbeitet diese Inhalte in seinen Texten. Sei es das „Zeug verteilen an Richter, Rapper, Nutten“ oder das oberflächliche Feiern des nun erlangten Reichtums wie in „Roli Glitzer Glitzer“, wo es schlicht gesagt um die funkelnde Rolex am Arm geht. Bei der Clubshow im „Jolly Time“ hat er genau diese Bandbreite einmal präsentiert.

Von Hits wie „Neymar“, eine Hymne angelehnt an den brasilianischen Fußballstar bis zu dem mit Labelchef Bushido aufgenommenen „Für Euch alle“ präsentierte er kurz einen Querschnitt seiner Nummer-1-Hits.

Als Bushido selbst für seinen Part auf die Bühne trat, gab es im Publikum kein Halten mehr. Konnte man vorher in durchaus enttäuschte Gesichter schauen, da die Wartezeit schier endlos zu sein schien, sang das Publikum sofort jedes Lied laut mit. Ein wenig enttäuschend war da nur die kurze Spielzeit des Hauptakteurs dieses Abends, verschwand Capital Bra doch nach rund 25 Minuten von der Bühne.

Eine weitere halbe Stunde lieferte allerdings Bushido ein Best-Off seiner langen Karriere.

Nachdem er in den letzten Jahren vor allem durch Schlagzeilen im Feuilleton aufgefallen ist, wird deutlich, dass der Fokus nun verstärkt auf die Musik gelegt wird. Kurz vor 4 Uhr morgens ist das Spektakel vorbei – die Auftritte waren qualitativ hochwertig, aber jeweils sehr kurz.

Eine Clubshow ist allerdings auch nicht mit einem vollwertigen Konzert vergleichbar, sondern eher als Marketingstrategie zu werten, um neue Veröffentlichungen zu bewerben.