Der mit dem Teufel tanzt

In diesem Koffer hat der Spieler das ganze Leben. Kann darauf sitzen, liegen, wie an einer Bar lümmeln oder stehen. Am Ende liegt er selber drin. Götz van Ooyen erzählt rund um diesen Koffer auf der einsamen Spielfläche vorn am Bühnenrand im Großen Haus Igor Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“....